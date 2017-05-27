Иракские военные начали операцию по захвату последнего оплота ИГ в Мосуле

Иракские вооруженные силы начали операцию по захвату последней захваченной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) территории в Мосуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение командования.

Военные с самолетов разбросали над районом листовки, в которых местных жителей призывают покинуть территорию. Как отмечает агентство, новости из Мосула вызвали озабоченность гуманитарных групп.

По данным агентства, в Мосуле боевики ИГ в основном занимают центр Старого города, а также три соседних района рядом с западным берегом реки Тигр.

В феврале премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула от боевиков ИГ. Он заявлял, что первоочередной задачей спецоперации станет освобождение мирных жителей из рук боевиков.