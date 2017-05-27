Украина подтвердила запрет въезда в страну «Иванушек International»

Украинские пограничники подтвердили запрет въезда в страну сроком на три года участникам российской группы «Иванушки International» из-за «незаконного посещения Крыма». Об этом сообщает телеканал «1+1» ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяня.

«Мы обнаружили во время пограничного паспортного контроля граждан, которые прилетели из Астаны, группа из четырех человек — "Иванушки International ", граждане РФ, относительно которых у нас была информация о том, что они посещали Крым, нарушая законодательство Украины, — сказал Слободян в комментарии информационной службе.

По его словам, российские исполнители прилетели в Киев 24 мая. После того, как им было отказано во въезде, россияне несколько часов провели в аэропорту Борисполь, так как «не могли принять решение, куда им лететь». При этом Слободян подчеркнул, что «каких-то нестандартных конфликтных ситуаций или каких-либо других ограничений их прав и свобод не было».

Ранее глава украинской Госпогранслужбы Виктор Назаренко сообщил, что почти 40 российским артистам закрыт въезд на Украину из-за посещения Крыма.