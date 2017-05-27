Глава СКР поручил проверить сообщения о преследовании адвоката в ХМАО

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился проверить сообщения СМИ о якобы незаконном преследовании в отношении адвоката в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о возможном незаконном уголовном преследовании адвоката в ХМАО-Югре председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в центральном аппарате провести проверку изложенных в публикациях доводов», — цитирует агентство официального представителя СКР Светлану Петренко.

В ведомстве уточнили, что речь идет о публикациях, в которых говорится о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката родственников женщины, погибшей под колесами автомобиля сотрудника регионального следственного управления СКР