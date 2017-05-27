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27 мая 2017, 09:07
Мемория

Мемория. Митрополит Владимир (Котляров)

Митрополит Владимир (Котляров)
Митрополит Владимир (Котляров)
Фото: tsar.cerkov.ru

27 мая 1929  года родился Владимир Котляров, бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Личное дело

Митрополит Владимир (в миру - Владимир Саввич Котляров, 88 лет) родился  в Актюбинске Казахской ССР, в семье диакона. Его детские и юношеские годы прошли в Казахстане. К вере Владимира приобщили родители, несмотря на то, что с середины 1930-х годов им приходилось свою веру скрывать. До 1943 года, когда церковь в Актюбинске вновь открыли,  мальчик даже не знал, что его отец был дьяконом.

В 1948 году Владимир окончил бухгалтерское отделение Джамбульского техникума статистики ЦСУ Госплана СССР. После этого ему удалось поступить в Московскую духовную семинарию, которую он закончил в 1952 году по первому разряду. после чего вернулся в Казахстан. Архиепископ Николай (Могилевский) поставил ему условие – для того, чтобы быть рукоположенным, Владимир должен сперва жениться. Тот отказался, не будучи уверенным, что будет в силах содержать семью, и начал служить псаломщиком в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты.

Только через 8 месяцев - 22 мая 1953 года - владыка Николай рукоположил его во диакона, получив благословение Святейшего Патриарха Алексия I рукоположить юношу «в целибатном состоянии». Диаконом он пробыл всего два дня и уже 24 мая был рукоположен во пресвитеры и оставлен служить при том же соборе.

В конце того же года молодой иерей был зачислен поступил на сектор заочного обучения в Ленинградскую духовную академию, а вскоре  перешел на стационарное обучение и переехал в Ленинград. В 1958 году окончил полный курс Академии по первому разряду со степенью кандидата богословия и был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре истории Русской Церкви. До 1962 годах преподавал в Ленинградской духовной семинарии литургику, а затем — Ветхий Завет.

В 1961 году начал участвовать в миротворческой и экуменической деятельности Русской Православной Церкви. В 1961 году входил в первую делегацию Русской Церкви на заседании Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели. Был замечен владыкой Никодимом (Ротовым), руководившим Отделом внешних церковных связей. После беседы с Никодимом, Владимир принимает решение принять монашество. Постриг состоялся в феврале 1962 года в Троице-Сергиевой лавре. А уже в марте он поехал в Иерусалим как заместитель начальника Русской духовной миссии.

Владыка Никодим начал активно привлекать отца Владимира к международной церковной деятельности. Ему довелось быть представителем РПЦ на II Ватиканском соборе Римско-Католической Церкви. Буквально за день до отправления в Рим владыка Никодим возвел его в сан архимандрита. А в конце 1962 года Священный Синод принял решение возвести его в сан епископа и назначить постоянным представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей. 30 декабря 1962 года Владимир был хиротонисан во епископа Звенигородского.

30 марта 1964 года он был освобожден от обязанностей представителя Московского Патриархата при ВСЦ и назначен епископом Воронежским и Липецким. Так началось «перемещение» Владимира по епархиям. С  февраля 1965 года он — епископ Подольский, викарий Московской епархии и Представитель Московской Патриархии при Патриархе Антиохийском. С  ноября 1966 года — епископ Кировский и Слободской. В октябре 1967 года был назначен епископом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим Экзархом в Средней Европе. Тогда же был возведён в сан архиепископа.

В июле 1970 года был назначен представителем Московского Патриархата на Международном Старокатолическом Конгрессе. В декабре того же года - архиепископом Ростовским и Новочеркасским. С мая 1973 года - архиепископ Иркутский и Читинский, с апреля 1975 года — архиепископ Владимирский и Суздальский, с апреля 1980 года - архиепископ Краснодарский и Кубанский.

12 мая 1987 года был назначен архиепископом Псковским и Порховским. Это перемещение вызвало недовольство у части общины кафедрального Екатерининского собора Краснодара: вплоть до 1989 года активисты общины просили, и даже требовали на пикетах в Чистом переулке в Москве возвращения своего архиепископа. Но Священный Синод отказал в удовлетворении этой просьбы «за неимением достаточных оснований». В итоге Владимир лично встретился с жалобщиками и убедил их прекратить кампанию за его возвращение в Краснодар.

В марте 1992 года Владимир был возведён в сан митрополита, в феврале 1993 года - назначен митрополитом Ростовским и Новочеркасским, а 27 декабря 1995 года - итрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Соответственно,  стал постоянным членом Священного Синода по кафедре и настоятелем собора Владимирской иконы Божией Матери.

В 2004 году Владимир первый раз обратился с прошением о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Однако, Священный Синод постановил: «Просить Преосвященнейшего митрополита Владимира продолжить архипастырское служение в Санкт-Петербургской епархии».

В июле 2009 года стал членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В марте 2013года был  назначен главой Санкт-Петербургской митрополии.

19 марта 2014 года в связи с достижением 85-летнего возраста был, наконец, почислен на покой по состоянию здоровья. Его заменил митрополит Варсонофий (Судаков). В новый состав Межсоборного присутствия, утверждённый 23 октября 2014 года решением Священного Синода, митрополит Владимир не вошёл.

Местом пребывания митрополита Владимира Синод определил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, а также постановил предоставить ему должность почетного настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери г. Санкт-Петербурга с получением соответствующего содержания.

 
Митрополит Владимир

Чем знаменит

Тридцать третий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир является старейшим из ныне живущих архиереев по дате хиротонии (30.12.1962). Он также является рекордсменом по числу церковных наград и почетных грамот и одним из самых опытных архиереев Русской Православной церкви.

6 декабря 2008 года, на следующий день после кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Владимир  как старейший по хиротонии постоянный член Священного Синода председательствовал на заседании Синода, на котором был избран местоблюститель Московского патриаршего престола.

Владимир широко известен своей международной деятельностью,  он не раз занимал самые высокие посты в заграничных представительствах Московской Патриархии  - был заместителем начальника Духовной миссии в Иерусалиме, представителем МП при Всемирном Совете Церквей в Женеве, постоянным представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском в Дамаске.

В церкви заслужил репутацию «экумениста» и члена «никодимовской гвардии» («никодимовского экуменического блока архиереев»). Прославился  своими организаторскими способностями и жесткостью в вопросах финансовой отчетности. Иногда его даже называли «архиерей-бухгалтер», утверждая, что он следит только за внешним порядком в епархии и за порядком в финансах.

Получив Петербургскую епархию в довольно запущенном во многих смыслах состоянии, Владимир, благодаря сотрудничеству с властями и предпринимателями,  за годы своего правления значительно увеличил в епархии число благоустроенных храмовых зданий. По официальным данным епархии, на 1 января 2006 года в ней появилось 6 новых монастырей, было отреставрировано и вновь освящено 139 храмов, 12 храмов-часовен и 66 часовен; заново построено 65 храмов, 10 храмов-часовен и 45 часовен.

О чем надо знать

Владимира иногда называют одним из самых «нелюбимых» в народе петербургских митрополитов XX века. Он пришел на смену митрополиту  Иоанну (Снычёву), который придерживался  крайне-правых взглядов по многим вопросам церковной и общественной жизни и активно их пропагандировал, но при этом практически не занимался административной работой.

Последователи и почитатели Иоанна доставили Владимиру немало хлопот. Они неоднократно объявляли его «еретиком-экуменистом» и смогли убедить в этом значительную часть петербургской паствы. Несколько раз при появлении митрополита перед паствой они устраивали уличные беспорядки, разбрасывались листовки с осуждениями Владимира.

В частности, в 1997 году в день именин митрополита перед воротами Александро-Невской Лавры выстроилась группа верующих, которые требовали ухода владыки на покой. Перед началом Божественной Литургии на паперти Свято-Троицкого Собора пикетчики развернули плакаты: «Митрополит-еретик, уходи от нас!», «Анафема!» и им подобные. Листовки под названием «Избави нас от лукавого», которые раздавали участники пикета заканчивались обращением: "Владыка Владимир! Уйдите на покой, уезжайте за границу, куда угодно, только избавьте нас от своего присутствия. Духовенство наше, настрадавшееся от вас, не любит вас, народ не любит и не принимает. Не доводите дело до открытого возмущения, уйдите сами...»

По мнению некоторых аналитиков, корни недовольства Владимиром крылись в усилении при нем административно-финансового контроля за деятельностью приходов. Когда митрополит в феврале 1996 года впервые выступил  на Епархиальном собрании петербургских приходских священников и мирян, он, напомнив присутствующим о своем бухгалтерском образовании, потребовал ввести во всех приходах строжайшую финансовую отчетность, «настаивал на единообразии сокращений богослужебного устава, на согласовании между приходами цен на требы, утварь и предметы обихода, на незамедлительности и точности отчислений в епархиальную кассу, чётком ведении финансовой отчётности приходов…  Была подчеркнута необходимость иметь при каждом храме опись имущества, богослужебный журнал, вести протоколы приходских собраний и всю необходимую документацию; содержать в храме такой штат, который обеспечит нормальное совершение богослужений и полную положенную занятость духовенства».

Прямая речь

О приходе к вере: «У меня не было борений, исканий, потому что я видел своего отца, присутствовал на богослужении. Я вошел в Церковь просто и безболезненно, и решил остаться. Хотя, конечно, читал я и Белинского, и Чернышевского, и Маркса, и Энгельса — искал истину, но ответа в этих книгах не получил»

О Ленинграде: «В первый раз я приехал сюда в 1950 году, к своему брату, который тогда жил в Луге. Навестив его, я поехал посмотреть город. Впечатление было потрясающее: прежде всего от людей, от их культуры. Тогда еще сохранились люди старого воспитания — мне с ними посчастливилось общаться. Какие это были замечательные люди! Несмотря на прошедшие трудные годы, все еще чувствовалось богатое наследие бывшей столицы. Здесь даже обслуживающий персонал был, казалось, специально подготовлен. Одним словом, это было не простое собрание случайных людей, а как будто даже особый народ, носитель столичной культуры».

4 факта о митрополите Владимире

  • Поступив на заочное обучение в Ленинградскую духовную академию, Владимир один раз съездил на экзамены. Но билет от Алма-Аты до Ленинграда и обратно был очень дорогим. Владимир попросил, чтобы ему помогли в следующий раз оплатить дорогу. Но епархиальному управлению это оказалось не под силу, и архиепископ Николай благословил ему переход на очное обучение.
  • За  время своего служения Владимир сменил 12 епархий. 12-й и последней стала Петербургская кафедра.
  • Одним из главных достижений митрополита Владимира считается возвращение Петербургской епархии комплекса зданий исторической Александро-Невской Лавры.
  • Митрополита Владимира поздравляют не с днем рождения, а с днем тезоименитства – 17 октября.

Материалы о митрополите Владимире

Интервью с митрополитом Владимирм: «И служи верно…»

Митрополит Владимир Котляров. Без комментариев

Статья о митрополите Владимире в Википедии

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