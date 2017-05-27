СМИ узнали о предложении зятя Трампа наладить канал связи с Кремлем

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем, пишет газета The Wasington Post со ссылкой на доклад разведки.

Как сообщает издание, Кисляк доложил руководству в Москве о том, что Кушнер сделал это предложение во время встречи в начале декабря в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Это стало известно американским властям из «перехвата российских сообщений», уточняет WP.

На встрече также присутствовал Майкл Флинн, который некоторое время после инаугурации Трампа занимал должность его советника по национальной безопасности, но был вынужден уйти со своего поста.

Согласно сообщениям, Кисляк был «ошеломлен» предложением позволить американцу использовать российские средства связи в своем посольстве или консульстве. Это могло бы повлечь за собой риски безопасности как для Москвы, так и для команды Трампа.

Отмечается, что Белый дом и адвокат Флинна отказались от комментариев. Посольство России на просьбы прояснить ситуацию не ответило.