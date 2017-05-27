Омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что разберется с ситуацией вокруг задержания в центре Москвы мальчика, который читал прохожим отрывки из произведений Уильяма Шекспира. Об этом омбудсмен написала в своем Facebook.

О том, что вечером в пятницу в центре Москвы полицейские задержали десятилетнего мальчика, читавшего стихи, рассказал изданию «Медиазона» отец ребенка Илья Скавронски.

По словам мужчины, его супруга и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета» Шекспира. В момент задержания ребенка, как утверждает Скавронски, неподалеку от него находилась его мачеха. В свою очередь, в полиции сообщили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился без сопровождения родителей.