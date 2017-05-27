Глава парламента Чечни ответил на обвинения в издевательствах над геями

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал информацию международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), обвинившей его в причастности к издевательствам над геями в Чечне. Комментарий политик разместил на своей странице в Instagram.

«Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого Народа! — написал Даудов. — Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда!» «Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их», — отметил он.

Доклад HRW спикер чеченского парламента назвал «дешевой клеветой». Он добавил, что готов к расследованию по этому делу. «Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!!» — заключил он.

26 мая Human Rights Watch обнародовала доклад, в котором утверждалось, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов участвовал в издевательствах над мужчинами, задержанными по подозрениям в нетрадиционной сексуальной ориентации. Публикацию HRW в тот же день прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов. Он назвал доклад «домыслами журналистов» и заявил, что спикер чеченского парламента не собирается его обсуждать.