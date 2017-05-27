Макрон пообещал вести «требовательный диалог» с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вести «требовательный диалог» с Россией в украинском вопросе, но считает, что необходимо также говорить с Москвой для поиска долгосрочного решения сирийского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог», — сказал он, говоря о намеченной на 29 мая встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам французского лидера, вопрос санкций в отношении РФ и ответных санкций связан с выполнением минских соглашений всеми сторонами.

«Я подтверждаю этот принцип и поддерживаю его. В то же время необходимо говорить с Россией. Есть много международных сюжетов, которые нельзя урегулировать без требовательного обмена с Россией. И в особенности сирийский вопрос», — цитирует агентство слова Макрона. Президент Франции добавил, что он хотел бы в самое ближайшее время созвать «нормандскую четверку» для обсуждения украинского вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе своей первой встречи намерены познакомиться и обменяться мнениями по основным «болевым точкам» — региональным конфликтам.