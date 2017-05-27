Порошенко объяснил запрет российских соцсетей борьбой с «щупальцами Кремля»

Петр Порошенко заявил о «новом поколении гибридной войны», которую Россия, по его мнению, ведет против Украины и западного мира. Об этом президент Украины написал в своей статье для издания Politico.

«Щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — говорится в статье. «Западный мир должен взять на себя обязательства по совместным действиям и сплотиться для защиты своих ценностей и соблюдения международного права», — отметил Порошенко.

По словам украинского президента, именно противостоянию «гибридной войне» обусловлены ранее введенные Киевом санкции против российских интернет-ресурсов. «Гибридные атаки Москвы наносят удары по нескольким направлениям, причем приоритет отдается киберпространству. Те, кто достаточно храбр, чтобы обрезать эти щупальца, оказываются под новой атакой», — отметил Порошенко.

Президент Украины также заявил, что когда Киев закрыл доступ к социальным сетям, управляемым Россией, «Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой». «Россия задействовала свои информационные силы, хорошо известные в Париже, Берлине и по всему атлантическому миру, чтобы защитить свои соцсети, являющиеся ее агентами, — такие как "ВКонтакте" или "Однокласники"», — заявил Порошенко.