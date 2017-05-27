МВД начало проверку по факту задержания мальчика за чтение «Гамлета» в центре Москвы

Руководство столичной полиции начало проверку по факту задержания мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

В главке заверили, что будет дана оценка действиям сотрудников полиции, а результаты проверки представят общественности.

О том, что вечером в пятницу в центре Москвы полицейские задержали десятилетнего мальчика, читавшего стихи, рассказал изданию «Медиазона» отец ребенка Илья Скавронски. По словам мужчины, его супруга и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета» Уильяма Шекспира. В это время неподалеку от него находилась его мачеха.

«Жена сидела, читала книгу, а ребенок декламировал "Гамлета". Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», — рассказывает отец ребенка.

По словам Ильи Скавронски, в полицейские заявили ему, что забрали ребенка за попрошайничество. В свою очередь, в полиции подтвердили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился без сопровождения родителей.