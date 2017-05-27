Около тысячи человек приняли участие в митинге «За права москвичей» в столице

Около тысячи человек приняли участие в согласованной акции «За права москвичей» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«На Суворовской площади проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 1 тыс. человек», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают полиция и Росгвардия.