Российские военные предотвратили наступление боевиков ИГ на Пальмиру

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ запрещена в РФ) договорилась с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, однако российские военные предприняли меры для предотвращения этого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

«По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок ИГИЛ достигнута договоренность об открытии для них безопасного "южного коридора". Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии, что они направятся в район Пальмиры», — цитирует агентство сообщение Минобороны.

В ведомстве отметили, что после получения этих сведений командование российской группировки войск в Сирии приняло меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении. В частности, российская авиация 25 мая уничтожила 32 пикапа и более 120 боевиков, направлявшихся из Ракки в сторону Пальмиры.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все попытки передвижения боевиков в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться. В настоящее время беспилотники круглосуточно отслеживают пути выхода террористов Ракки в сторону Пальмиры, кроме того, российскими военными были усилены все виды разведки.

Ранее сообщалось, что российские военные с 1 мая прекратили применение авиации в Сирии в рамках подписанного меморандума о зонах деэскалации в этой арабской республике. Предполагалось, что после введения в действие меморандума российская авиагруппа в Сирии сосредоточит усилия на деблокировании города Дейр-эз-Зора и поддержке наступления сирийской правительственной армии на восток от города Пальмира.