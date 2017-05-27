В Эстонии у границ с Россией начались военные учения Saber Knight

В Эстонии начались международные военные учения Saber Knight, в которых принимают участие более 700 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба эстонских сил обороны.

Учения проходят в военном городке Выру на востоке Эстонии вблизи границы с Россией. По плану, они завершатся 4 июня.

В ходе маневров, коло ста военнослужащих штаба эстонской второй пехотной бригады будут взаимодействовать со штабами Латвии, Литвы и Дании. В учениях также участвуют военнослужащие из США и Словакии.

Как заявил командир второй бригады полковник Ээро Ребо, целью учений является отработка взаимодействия штабов для проведения в будущем совместных операций.