Китайские инвесторы заинтересовались строительством тоннеля в Крым

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля через Керченский пролив. Об этом сообщает радиостанция «Спутник в Крыму» со ссылкой на министра экономического развития республики Андрея Мельникова.

«Одно из рабочих предложений, которое звучало — был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — заявил Мельников.

Ранее Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить тоннель. Строительство хотели вести за счет частных инвестиций, передвижение транспорта по нему предлагалось сделать платным. В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что данный проект хоть и получил положительную общественную экспертизу, но пока выглядит как мечта.