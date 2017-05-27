Появилось видео задержания читавшего на Арбате «Гамлета» мальчика

В интернете появилось видео задержания полицейскими мальчика, который вслух читал стихи на улице Воздвиженка в Москве. Ролик опубликовала на своей странице пользователь Facebook Ирина Яценко.

Судя по видеозаписи, женщина, находившаяся рядом с ребенком в момент съемки, сопротивлялась полиции.

Как сообщила адвокат Татьяна Соломонова, которая защищает интересы мальчика, в отношении полицейских, проводивших задержание, назначена проверка. Протокол по статье КоАП «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию», составленный на отца ребенка, может быть аннулирован.

Ранее в тот же день детский омбудмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации с задержанием ребенка в центре Москвы. Об этом она написала в своем Facebook.

Полицейские задержали 10-летнего мальчика вечером 26 мая на улице Воздвиженка. Ребенок гулял в сопровождении женщины, которая якобы является его мачехой. Он начал декламировать отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». При этом женщина находилась в 20–25 метрах от него.

Как рассказал отец мальчика Илья Скавронски, полицейские сначала поговорили с ребенком без матери, а после увезли его в одно из районных ОВД. Женщина попыталась помешать полицейским, после чего ей якобы порвали одежду и разбили планшет. На нее пригрозили составить протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)