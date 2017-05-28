СМИ сообщили о завершении переговоров России и Египта по строительству АЭС

Переговоры России и Египта по подготовке и согласованию пакета контрактов на строительство первой в Египте атомной электростанции в районе Эд-Дабаа на Средиземном море завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт газеты «Ан-Нада».

Как заявил изданию высокопоставленный источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта, в Египте идет законодательная проверка последнего контракта, касающегося ввода в эксплуатацию и обслуживания станции.

При этом три контракта из четырех полностью согласованы, сверены и парафированы специалистами.

Окончательное решение по запуску проекта с египетской стороны должен принять президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Напомним, межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС, а также соглашение об условиях предоставления Россией Египту кредита в 25 млрд долларов были подписаны 19 ноября 2015 года. Каир рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.