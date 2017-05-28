СМИ сообщили о намерении Трампа создать штаб по борьбе с утечками информации

Президент США Дональд Трамп, завершивший накануне свое первое зарубежное турне в качестве главы государства, намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп собирается изменить свою стратегию взаимодействия со СМИ и гражданами США для преодоления кризиса вокруг ситуации с предполагаемым «российским влиянием» на американскую политику.

Предполагается, что президент США будет более «агрессивно» бороться с утечками информации, которые касаются контактов его ближайшего окружения с Россией, включая зятя Трампа Джареда Кушнера. При этом роль его пресс-секретаря Шона Спайсера может сократиться, а в команду по взаимодействию со СМИ могут вернуться несколько человек, которые ранее были задействованы в его избирательной кампании, в том числе глава избирательного штаба Трампа Кори Левандовски.

По мнению советников Трампа, это поможет поддержать его рейтинг и улучшить репутацию.