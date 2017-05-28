Астахов опроверг сообщения о госпитализации Хворостовского

Сообщения о госпитализации оперного певца Дмитрия Хворостовского не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Астахова, знакомого Хворостовского.

Астахов отметил: «Нет, он не госпитализирован. Вот он сейчас сидит рядом со мной и смеется».

Ранее СМИ сообщили, что Хворостовский, у которого в 2015 году была диагностирована опухоль головного мозга, доставлен в одну из московских больниц.