28 мая 2017, 19:50
Астахов опроверг сообщения о госпитализации Хворостовского
Сообщения о госпитализации оперного певца Дмитрия Хворостовского не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Астахова, знакомого Хворостовского.
Астахов отметил: «Нет, он не госпитализирован. Вот он сейчас сидит рядом со мной и смеется».
Ранее СМИ сообщили, что Хворостовский, у которого в 2015 году была диагностирована опухоль головного мозга, доставлен в одну из московских больниц.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое