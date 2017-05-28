В Манчестере прогремел взрыв

В британском Манчестере, где 22 мая произошел теракт, прогремел взрыв, сообщает The Daily Star.

По предварительным данным, в ходе антитеррористического рейда в районе Мосс Сайд полицейские обнаружили подозрительный предмет. Взрывотехники осуществили контролируемый подрыв предмета.

В ходе рейда был задержан один человек, другие подробности не приводятся.

Напомним, в результате взрыва на «Манчестер Арене» 22 мая погибли 22 человека. Следствие считает исполнителем теракта выходца с Ближнего Востока Салмана Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».