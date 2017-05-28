Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

В турецкой провинции Анталья попал в ДТП микроавтобус с туристами из России, сообщает Dogan.

Как сообщает агентство, три женщины получили ранения. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, водитель потерял управление из-за ливня, в результате автобус съехал с трассы и перевернулся.

Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза заявил РИА Новости, что дипведомство проверяет информацию о ДТП: «Мы проверяем эту информацию и выясняем подробности данного происшествия».