Китай осудил позицию G7 по территориям в Южно-Китайском море

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что Пекин осуждает позицию «Большой семерки» по территориальному спору в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

27 мая лидеры «Большой семерки» по итогам саммита призвали к демилитаризации спорных территорий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Напомним, военные КНР разместили свои военные объекты на искусственных островах в архипелаге Спратли в Южно-Китайском море, на которые помимо Китая заявляют свои права Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней.

Вслед за призывом G7 Ли Кан отметил, что Китай привержен к разрешению территориальных споров на основе международного права и выступает за мирное урегулирование конфликтов посредством переговоров.