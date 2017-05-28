СМИ объявили о решении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату
Президент США Дональд Трамп сообщил ряду доверенных лиц, что США выйдут из Парижского соглашения по климату, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Официально Трамп объявит о своем решении на следующей неделе, однако, утверждают источники, глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт уже поставлен в известность о грядущем выходе Соединенных Штатов из соглашения.
При этом Трамп якобы попросил Прюитта не выступать с публичными заявлениями до официального заявления главы государства.
Предполагается, что Трамп либо воспользуется положением, прописанным в соглашении (любая страна может не оповещать о намерении расторгнуть договор в течение трех лет после того, как Парижское соглашение по климату вступило в силу — в ноябре 2016 года). Соответственно, выход США возможен к 2020 году.
Во втором варианте Трамп может вынести соглашение на голосование Сената, которое, по прогнозам СМИ, скорее всего провалится.
Третьим возможным вариантом называют подписание Трампом отдельного документа о выходе США из соглашения.
Напомним, ранее на саммите «Большой семерки» страны не смогли найти компромисс с США по проблемам изменения климата. При этом еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что теория об изменении климата — «афера» Китая для уничтожения американской промышленности, поэтому США надлежит выйти из Парижского соглашения.