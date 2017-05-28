Путин поздравил Рогозина и «Иркут» с полетом МС-21

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложили об успешном первом пробном полете российского самолета МС-21, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее о полете сообщил источник на Иркутском авиационном заводе. Кроме того, в интернете появились видеозаписи полета. Затем факт полета подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Песков отметил: «Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет. Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору - генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием».