Власти Крыма пообещали летний отдых дешевле турецкого

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что летом текущего года цены на отдых в Крыму будут ниже, чем в Турции, сообщает РИА Новости.

При этом министр не указал конкретные цены, но заявил, что заявленные Турцией цены на «активную часть сезона» оказались выше крымских.

Между тем, в апреле Стрельбицкий заявлял, что недельный отдых на двоих в крымском отеле с тремя звездами обойдется почти в 67 тысяч рублей. При этом в Турции отдых с пакетом «все включено» на тот момент стоил 39 тысяч рублей.

Напомним, с конца 2015 года власти России запретили организованную продажу туров в Египет и Турцию, летом 2016 года запрет был снят в отношении Турции. В 2015–2016 годах количество россиян, выезжающих за границу, упало с 17 до 9 млн человек в год.