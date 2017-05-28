СМИ нашли «ячейки российских диверсантов» в спортивных школах ФРГ

В сети школ боевых искусств «Система» в Германии действуют «спящие ячейки российских диверсантов», сообщает журнал Focus.

По информации издания, спецслужбы ФРГ подозревают, что в школах сети, которые имеются в 30 городах страны, ведется вербовка военнослужащих бундесвера, сотрудников полиции и органов юстиции для ведения «подрывной деятельности» и «дестабилизации ситуации в стране».

Источник в Федеральной службе защиты конституции ФРГ заявил изданию: «При всей нашей либеральности мы больше не можем с этим мириться» (цитата по РИА Новости).