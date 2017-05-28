В России появятся технологии защиты от зарубежных информационных угроз

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук рассказал РИА Новости, что ФПИ работает над технологиями защиты от информационных угроз и предотвращения деструктивных информационных воздействий из-за границы.

Гарбук отметил: «Мы проводим комплексные исследования, направленные на парирование различного рода информационных угроз. В частности, фонд разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий, направленных на дестабилизацию ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств».

При этом он пояснил, что под деструктивным информационным воздействием подразумевается не только пропаганду, но и призывы к насилию любого рода, и провоцирование граждан к нанесению себе ущерба, доведение подростков до самоубийства, сектантскую деятельность и многое другое, что наносит неопровержимый вред обществу и отдельным людям.

Гарбук уточнил: «При этом важно научиться адекватно оценивать возможный ущерб от тех или иных информационных воздействий на общественное сознание, отделяя действительно опасные от не несущих существенных угроз для личности, общества или государства».