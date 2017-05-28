В США погибла мать основателя Uber

В Калифорнии при катании на лодке погибла мать и пострадал отец основателя Uber Трэвиса Каланика, сообщает ABC News со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Отмечается, что вечером в пятницу, 26 мая. Родители Каланика Бонни и Дональд катались на лодке по озеру Пайн Флэт неподалеку от города Фресно, лодка наскочила на камень и разбилась.

78-летний отец Каланика получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. 71-летняя мать основателя Uber была найдена мертвой.