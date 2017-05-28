28 мая 2017, 21:04
Фильм Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля за свой фильм «Нелюбовь», сообщает ТАСС.
Семейная драма Звягинцева участвовала в основной конкурсной программе и удостоилась приза международного жюри, которое в этом году возглавляет испанский режиссер Педро Альмодовар.
Напомним, ранее стало известно, что приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) получил фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова, представленный на 70-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое