Фильм Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля за свой фильм «Нелюбовь», сообщает ТАСС.

Семейная драма Звягинцева участвовала в основной конкурсной программе и удостоилась приза международного жюри, которое в этом году возглавляет испанский режиссер Педро Альмодовар.

Напомним, ранее стало известно, что приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) получил фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова, представленный на 70-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».