СМИ сообщили о госпитализации Дмитрия Хворостовского

Оперный певец Дмитрий Хворостовский госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, летом 2015 года стало известно, что у Хворостовского обнаружена опухоль мозга. Пройдя курс лечения, певец возобновил концертную деятельность. Однако в конце 2016 года Хворостовский сообщил, что вынужден отказаться от участия в оперных постановках в связи с состоянием здоровья.