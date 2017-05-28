Северная Корея испытала новую систему ПВО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях новой системы противовоздушных вооружений (ПВО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дата и место испытаний не сообщаются, однако отмечается, что пуски ракет прошли успешно. Ким Чен Ын отметил, что точность и эффективность системы ПВО в сравнении с прошлым годом увеличились и распорядился запустить серийное производство противовоздушных вооружений нового типа.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» в ходе саммита обсудили ситуацию на Корейском полуострове и призвали Северную Корею соблюдать резолюции СБ ООН и полностью прекратить свою ядерную программу.

Между тем, США направили в западную часть Тихого океана авианосец Nimitz, который присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan, чтобы сдержать развитие ракетной и ядерной программ КНДР.