Россиянка Екатерина Макарова обыграла первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер на «Ролан Гаррос» – Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает RT.

В первом круге турнира встреча Макаровой и Кербер завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Макарова сыграет с победительницей пары Леся Цуренко — Катерина Козлова, обе представляют Украину.