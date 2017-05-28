Новый президент Франции рассказал об отказе Трампа от смены мировых правил
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не будет подрывать мировые правила по свободной торговле, сообщает Corriere della Sera.
После завершения саммита Группы семи в Таормине Макрон заявил: «Трамп не будет подрывать мировые правила, даже в области свободной торговли. Он может пересмотреть какие-то двусторонние соглашения, но многосторонние будет уважать. Правила ВТО не обсуждаются» (цитата по ТАСС).
Макрон также отметил, что предупредил Трампа, что отказ от участия в Парижском соглашении по климату стал бы ударом по престижу США и интересам страны: «На нас лежит огромная ответственность, и, я надеюсь, Трамп не совершит этой ошибки и подтвердит взятые его страной обязательства, возможно, выполняя их в своем темпе».
По мнению французского лидера, «Трамп – сильная, решительная личность. Но в то же время он открыт и прагматичен. Настоящий реалист, способный слушать и прямо говорить».