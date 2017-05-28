Глава Пентагона рассказал о смене тактики борьбы с ИГ

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в интервью CBS, что Вашингтон меняет тактику в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

По словам главы Пентагона, речь идет о тактике, которая применяется в западном Мосуле в Ираке.

Мэттис отметил: «Мы уже перешли от тактики истощения, когда мы вытесняем их с взятых позиций в другие в Ираке и Сирии, к тактике уничтожения, в рамках которой мы их окружаем, чтобы иностранные бойцы не смогли вернуться к себе домой в Северную Африку, Европу, Америку, Азию».

Глава Минобороны США также подчеркнул, что продолжается операция по окружению сирийской Ракки, а когда Ракка будет полностью окружена, западная коалиция вместе иракскими военными войдет в город и очистит его от террористов.