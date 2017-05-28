Меркель призвала ЕС не полагаться на других

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других, сообщает Bild.

Соответствующее заявление Меркель сделала по завершении саммита «большой семерки».

Канцлер отметила: «Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!» (цитата по РИА Новости).

Вместе с тем Меркель подчеркнула, что следует сохранить дружеские отношения с Великобританией и США, а также отметила особое значение хороших отношений с Францией при новом президенте Эммануэле Макроне.