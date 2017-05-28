Российский лайнер МС-21 совершил первый полет

Российский самолет МС-21 совершил в Иркутске первый пробный полет, сообщает ТАСС.

На Иркутском авиационном заводе отметили, что «полет прошел нормально, как планировалось».

Изначально первый пробный полет был запланирован на декабрь 2016 года, но был перенесен сначала на апрель, затем на конец мая. Следующим этапом перед публичным полетом станут летные испытания.

МС-21 разрабатывается совместно ОКБ Яковлева и корпорацией «Иркут» на базе проекта Як-242.Предполагается, что у самолета будет две модификации: МС-21-300 (на 160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).