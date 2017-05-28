Полиция опубликовала фото предполагаемого террориста в Манчестере
Британская полиция обнародовала фотографию Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта в Манчестере 22 мая.
В заявлении правоохранительных органов отмечается: «Одним из последних мест, куда ходил Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он направился к "Манчестер-Арене". Скорее всего именно в этой квартире производилась сборка взрывного устройства».
В рамках расследования ведутся обыски еще в 14 местах.
Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5— G M Police (@gmpolice) 27 мая 2017 г.
Напомним, жертвами взрыва на «Манчестер Арене» сразу по завершении проходившего там концерта стали 22 человека, включая несовершеннолетних. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).