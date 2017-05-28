Полиция опубликовала фото предполагаемого террориста в Манчестере

Британская полиция обнародовала фотографию Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта в Манчестере 22 мая.

В заявлении правоохранительных органов отмечается: «Одним из последних мест, куда ходил Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он направился к "Манчестер-Арене". Скорее всего именно в этой квартире производилась сборка взрывного устройства».

В рамках расследования ведутся обыски еще в 14 местах.

Напомним, жертвами взрыва на «Манчестер Арене» сразу по завершении проходившего там концерта стали 22 человека, включая несовершеннолетних. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).