Полиция опубликовала фото предполагаемого террориста в Манчестере

Британская полиция обнародовала фотографию Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта в Манчестере 22 мая.

В заявлении правоохранительных органов отмечается: «Одним из последних мест, куда ходил Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он направился к "Манчестер-Арене". Скорее всего именно в этой квартире производилась сборка взрывного устройства».

В рамках расследования ведутся обыски еще в 14 местах.

