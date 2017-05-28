28 мая 2017, 16:30
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
В Можайском районе Московской области потерпел крушение четырехместный легкомоторный самолет Як-18Т, сообщается на сайте столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Самолет вылетел с аэродрома Ватулино в Бородино на прогулочный полет утром 27 мая. Через 10 минут после вылета самолет упал недалеко от деревни Татариново Можайского района и загорелся.
В результате крушения погибли пилот 1953 года рождения и двое пассажиров — женщина 1990 года рождения и мужчина 1985 года рождения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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