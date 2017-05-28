В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

В Можайском районе Московской области потерпел крушение четырехместный легкомоторный самолет Як-18Т, сообщается на сайте столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Самолет вылетел с аэродрома Ватулино в Бородино на прогулочный полет утром 27 мая. Через 10 минут после вылета самолет упал недалеко от деревни Татариново Можайского района и загорелся.

В результате крушения погибли пилот 1953 года рождения и двое пассажиров — женщина 1990 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.