Мемория. Олег Попцов

28 мая 1934 года родился Олег Попцов – основатель Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Личное дело

Олег Максимович Попцов (83 года) родился в Ленинграде. В 1959 году окончил Высшую лесотехническую академию по специальности «ученый-лесовод», работал помощником лесничего в Красноярском крае.

Закончив Высшую партийную школу ЦК КПСС (ВПШ), стал секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ. В 1965 году был переведен на работу в Центральный аппарат ЦК ВЛКСМ в Москву. Журналистский путь начал в журнале «Сельская молодежь», главным редактором которого стал в 1968 году; возглавлял издание до 1990 года. В феврале 1989 года участвовал в создании Крестьянской партии России, которую возглавил Юрий Черниченко.

В марте 1990 года Попцов стал заместителем Егора Яковлева в первой независимой российской газете «Московские новости». Тогда же стал депутатом Верховного совета РСФСР, вошел в группу «Гласность», комитет по СМИ.

14 июля 1990 года Олег Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Руководил «Вторым каналом» больше пяти лет. 15 февраля 1996 года указом президента был освобожден от должности.

С апреля 1996 года работал обозревателем в еженедельнике «Общая газета». В феврале 1997 года стал гендиректором издательского дома «Пушкинская площадь» (издания «Алфавит», «Ах...», «Версты», «Ятъ»).

9 февраля 2000 года при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова был назначен президентом – генеральным директором ОАО «ТВ Центр». 21 декабря 2005 года покинул пост – по официальным данным, в связи с истечением контракта. По данным «Московского комсомольца», причиной увольнения Попцова с ТВЦ стал такой инцидент. Незадолго до выборов в Мосгордуму канал показывал концерт под эгидой «Единой России». Но во время рекламной паузы в эфир вышел предвыборный ролик КПРФ, что вызвало недовольство у кураторов канала от партии власти. Попцов же объяснял случившееся тем, что он не может идти против закона и обязан давать телевизионное время всем партиям.

С 2009 года — член Экспертного совета международного аналитического журнала «Геополитика».

Награжден орденами Дружбы народов и «Знак почета». Лауреат премии Ленинского комсомола, общественной премии имени Петра Великого, ряда журналистских премий. Обладатель звания «Лучший менеджер России в сфере СМИ». Лауреат премии вашингтонской Всемирной ассоциации религиозного радио и телевидения за 1993 год.

Женат, имеет двоих дочерей.

Чем знаменит

Олега Попцова называют отцом-основателем первого в СССР альтернативного телевидения РТР и Всероссийской государственной телерадиокомпании. В 1990 году он фактически был одним из создателей российского телевидения. В дальнейшем работая на ТВЦ, он сознательно ставил в сетку вещания множество социальных ТВ-проектов.

12 мая 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Олег Попцов был награжден Орденом Почёта «за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, многолетнюю плодотворную деятельность».

О чем надо знать

Олег Попцов

Олег Попцов – автор около 20 романов, повестей, сказок. Среди них наиболее известен цикл о российской власти – «Хроника времен "царя Бориса"» (1995) - о тайнах ельцинской эпохи и «Тревожные сны царской свиты» (2000). В 2008 году закончил третью книгу цикла – «Аншлаг в Кремле. Свободных президентских мест нет». В предисловии к ней Олег Попцов ответил на постоянно задаваемый ему вопрос – зачем он пишет эти книги.

«Представьте: август 1994 года. Я — Председатель Российской государственной телерадиокомпании, снимаю передачу, посвященную годовщине провала ГКЧП. Только что вышла из печати та первая моя книга о власти, посвященная, в том числе, и событиям августа 1991 года, окончательно перевернувшим и Россию, и СССР, и весь так называемый «социалистический лагерь». Съемки программы уже заканчивались, мы работали на Горбатом мосту перед Белым домом. Нужно было снять еще один общий план. И вдруг режиссер передачи, уже немолодая женщина, спрашивает меня: «Олег Максимович, зачем вы написали свою книгу о «царе Борисе?»

Смотрю на нее, угадываю на лице не растерянность даже, а подавленность. С облегченной, расслабляющей улыбкой отвечаю: «Потому что не мог не написать. Я уж, вы меня извините, писатель. И был не только очевидцем, но и участником тех событий». «А вы о нас подумали? Они же вам этого не простят», — сказала женщина-режиссер и заплакала. Я бросился ее успокаивать, дескать, эта книга — анализ общественных настроений, надежд, ошибок и разочарований. Мы все прошли через это время, и нам потребно его помнить. «Все понимаю, — говорит женщина, — Только вы — романтик. Их не переделаешь, а страдать нам».

В январе 2001 года Попцов стал лауреатом премии Союза журналистов России «Золотое перо России» — «за публицистические книги о российской политике».

Прямая речь

О своей отставке: «Отставка не была для меня неожиданностью. Во время предвыборной кампании в Мосгордуму случился некий конфликт, после чего я почувствовал недоверие к себе. Мне говорили, что я не ловлю мышей. Но я не пускал на канал крыс, то есть всевозможных навязанных мне чиновников. Совет директоров прошел спокойно: мне говорили спасибо за труд, но на ТВЦ теперь меня уже не будет. Заявление об отставке я не писал, потому что знаю, что в этом случае за мной уйдет команда».

О правлении Путина: «Мы с вами оказались в стране, которая за последние 85 лет пережила сначала скачок из капитализма в социализм, а затем обратно в капитализм. В итоге все эти годы мы пребывали, да и сейчас пребываем, в переходном периоде. Живем по временной модели. Увы, но нет ничего более постоянного, чем временное. Это самая большая опасность. Если президенту Путину удастся завершить переходный период – это будет уже очень много. Поскольку нельзя все время находиться в переходе. Нужна определенность – где мы. Даже у металла существует порог усталости. У народа – тем более».

О ситуации с Крымом: «Я отношусь к этому положительно, потому что понимаю, что Путин воспользовался моментом. Конечно, он в нокаут послал Обаму в этой ситуации. Те проспали. Ну, ничего удивительного. Я это написал в своей статье, что никакого присоединения не было, – было воссоединение. Это разные вещи. Принципиально разные».

О ситуации с Украиной в целом: «События на Украине в буквальном смысле опрокинули привычный мир. Политизация сограждан, похоже, достигла высшей планки. Кто мог подумать, что в демократическом обществе – а европейское общество, даже признавая его изъяны, бесспорно, демократическое – может случиться подобное отравление разума. Перешедшая все границы информационная агрессия против России, создающая образ России как врага и ненависть к ней, – это похоже на психическое расстройство. И пропагандистскому бреду на Западе верят: волна патриотизма, поднявшаяся в России после воссоединения с Крымом, трактуется Западом не иначе как торжество захватчиков».

4 факта об Олеге Попцове

Технический комплекс ВГТРК, организованный Попцовым, стал первым ньюсрумом в России.

По данным СМИ, Попцова «ушли» с ТВЦ за неадекватное освещение войны в Чечне.

Сам Попцов считает причиной увольнения свой телевизионный фильм «Ваше высокоодиночество», построенный как воображаемый диалог с Владимиром Путиным. Смысл фильма сводился к тому, что Путин не знает реального положения страны и российского народа, которое от него скрывает его окружение.

3 октября 1993 года во время попытки штурма телецентра «Останкино» сторонниками распущенного парламента, Попцов организовал телевещание из резервной студии.

Материалы об Олеге Попцове

Статья об Олеге Попцове в Википедии

Интервью с Олегом Попцовым в «Московском комсомольце»

Интервью с Олегом Попцовым в «Независимой газете»

Интервью с Олегом Попцовым в «Вести.ру»