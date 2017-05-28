Близкая к «Аль-Каиде» ливийская группировка объявила о роспуске

Ливийская террористическая группировка «Ансар аш-Шариа», близкая к террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), объявила о самороспуске, сообщает Reuters со ссылкой на заявление террористов.

В заявлении говорится, что причиной такого решения стали человеческие потери группировки: большинство лидеров «Ансар аш-Шариа» погибли в боях с армией Ливии.

Напомним, террористов «Ансар аш-Шариа» обвиняют в атаке на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года, когда погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс и три сотрудника диппредставительства.