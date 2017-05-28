На мачеху задержанного в Москве за чтение стихов ребенка составили протокол

На мачеху ребенка, которого задержали в центре Москвы 26 мая, составили протокол о неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов, поскольку женщина пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД, сообщили ТАСС в московском ГУ МВД.

Напомним, ранее руководство столичной полиции начало проверку по факту задержания мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в центре Москвы. Отец ребенка заявил, что его супруга и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета» Уильяма Шекспира. В это время неподалеку от него находилась его мачеха. При этом полицейские заявили ему, что забрали ребенка за попрошайничество, а затем – что ребенок находился без сопровождения родителей.

В столичном главке МВД сообщили, что на отца мальчика составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Информация об аннулировании протокола, а также о том, что мужчине принесли извинения, не соответствует действительности, заявили в полиции. Там уточнили, что извинения принесли ребенку «за причиненные неудобства».