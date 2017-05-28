СМИ сообщили о решении Трампа продать половину нефтяного резерва США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продать половину стратегического запаса нефтяного резерва Соединенных Штатов, сообщает CNN.

На данный момент объем резерва оценивается почти в 700 млн баррелей. При предшественнике Трампа Барака Обаме стратегический нефтяной резерв неуклонно наращивался.

Согласно проекту бюджета США на 2018 год, подготовленному администрацией Трампа, в течение следующего десятилетия доходы от продажи нефти составят около 16,6 млрд долларов.

Директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни утверждает, что продажа столь большого объема нефти не несет угрозы для США, поскольку в стране вырос уровень нефтедобычи.