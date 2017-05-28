Турчинов призвал построить крепость на границе России и Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в своем поздравлении с Днем пограничника, которое опубликовано на сайте СНБО, призвал украинские погранвойска построить на востоке страны «непреодолимую крепость».

При этом Турчинов считает, что на западе украинскую границу следует обустроить «по европейским стандартам», «а на Востоке — создать непреодолимую крепость».

Турчинов подчеркнул: «Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!».

Напомним, в мае 2015 года власти Украины заявили о начале реализации проекта «Стена» (позднее «Европейский вал»), который предусматривал возведение заграждения из сетки, колючей проволоки и рвов на границе с Россией.