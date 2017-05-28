В КНДР опубликовали видео пуска новых ракет для систем ПВО

Центральное телевидение Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало видеозапись испытательных пусков новых ракет класса «земля-воздух» для системы противовоздушной обороны КНДР.

Голос за кадром комментирует пуск ракеты: «Подобно молнии в миг разнесла в пыль беспилотник и ракету противника» (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что на испытаниях лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он позитивно оценил надежность и эффективность новых ракет и распорядился начать их серийное производство.