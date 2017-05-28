Зюганов переизбран председателем КПРФ

Бессменный лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов вновь переизбран на руководящий пост в КПРФ, заявил РИА Новости секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

Обухов уточнил, что такое решение было принято по итогам 17-го отчетно-выборного съезда КПРФ: «Пленум ЦК единогласно по предложению председателя кадровой комиссии Валентина Романова избрал председателем ЦК Зюганова».

Новым заместителем председателя ЦК КПРФ вместо Валерия Рашкина избран Юрий Афонин.

КПРФ была образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России в 1993 году как восстановленная Коммунистическая партия РСФСР. Геннадий Зюганов руководит КПРФ с того же времени.