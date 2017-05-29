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29 мая 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Андрей Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин
Андрей Сергеевич Аршавин
Фото: eurosport.com

29 мая 1981 года родился Андрей Аршавин, футболист.

Личное дело

Андрей Сергеевич Аршавин (36 лет) родился в Ленинграде. Его отец Сергей Викторович в свое время играл за футбольную команду завода «Светлана», распущенную после Перестройки. Именно отец привил Андрею интерес к футболу — привел его в школу олимпийского резерва «Смена». «В семь лет я пошел в СДЮШОР "Смена", меня папа туда привел, — рассказывал Аршавин. — Я жил тогда на Васильевском острове и со второго класса начал ездить через весь город сам в "Смену". Как потом мне мама рассказала, я думал, что еду один, а на самом деле за мной мама ехала, но тогда я этого не знал». Родители развелись в 1991 году, когда Андрею было десять лет. Будущий футболист остался жить с мамой Татьяной Ивановной. В детстве помимо футбола, увлекался шашками, имел по ним юношеский разряд.

В 1997 году начал играть за взрослую команду «Смены». В следующем году окончил школу, поступил в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна на химико-технологический факультет. «Когда мне исполнилось 17 лет, нужно было выбрать институт, и мы с друзьями решили пойти в Институт технологии и дизайна, потому что там много девушек, а учиться, наверное, легко. Кроме того, моя мама занималась текстилем, и я подумал, что, в крайнем случае, она сможет за меня еще разок пройти все, что она знает», — рассказывал футболист. На втором курсе стал выступать за резервный состав «Зенита». На третьем — дебютировал в основном составе «сине-бело-голубых». Чтобы не вылететь из института из-за частых прогулов, перешел на факультет дизайна одежды, где учиться было намного легче.

В 2000 году Аршавин стал игроком основного состава «Зенита», дебютировал в выездном матче Кубка Интертото (первенство существовало до 2009 года) против английской команды «Брэдфорд» (3:0).

Выступал в молодежной сборной страны, стал основным форвардом в команде, с которой занял третье место в чемпионате страны. В мае 2002 года дебютировал в основной сборной России — в матче против команды Белоруссии. Первый гол за сборную забил в товарищеском матче против сборной Румынии в 2003 году.

Признавался лучшим бомбардиром «Зенита» в сезонах 2005 и 2006 годов. С 2004 по 2006 годы был вице-капитаном национальной команды России, в феврале-марте 2007 года — капитаном «Зенита» и российской сборной.

В 2008 году завоевал Кубок России, Кубок УЕФА, а так же Суперкубок Европы. Был назван лучшим игроком Кубка УЕФА.

В 2009 перешел в лондонский «Арсенал» за рекордные для «канониров» 15 миллионов фунтов. Несмотря на хорошие результаты в двух сезонах, с 2011 года, в основном, выходил на замену в концовках матчей.

В январе 2012 года в поединке против «Манчестер Юнайтед» был признан худшим игроком матча. «Аршавин выглядит как самый незаинтересованный игрок лиги, — прокомментировал исход игры бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл. — Ему не нравится наша погода, не нравятся наши женщины. Думаю, он хочет вернуться в Россию. Что ж, пусть уезжает. Болельщики "Арсенала" не хотят видеть его в команде». В марте 2012 года Аршавин был отдан «Зениту» в аренду до конца чемпионата 2011/2012, после этого еще один сезон отыграл за «Арсенал». Всего за время контракта с «Арсеналом» провел в составе этой команды 144 матча и забил 31 гол.

На Евро-2012 был капитаном сборной России. В заключительном матче группового этапа российская команда проиграла сборной Греции 0:1 и покинула турнир.

В 2013 году 32-летний полузащитник подписал контракт с «Зенитом» на два года.

Когда летом 2015 года контракт с «Зенитом» подошёл к концу, клуб решил его не продлевать.

В июле 2015 официально стал игроком «Кубани», однако уже в феврале 2016 разорвал контракт с клубом. В марта того же года подписал контракт с казахстанским «Кайратом» по схеме 1+1 и стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Стал серебряным призёром чемпионата Казахстана-2016 и лучшим футболистом чемпионата по версии журналистов.

В марте 2017 года выиграл Суперкубок Казахстана.

С 2003 года Андрей Аршавин жил с Юлией Барановской, у пары трое детей — сыновья Артем (2005) и Арсений (2012) и дочь Яна (2008). В 2013 году гражданский брак распался. В июле 2014 года Барановская и Аршавин подписали мировое соглашение, по которому футболист обязался отдавать половину доходов своим детям. Кроме того, бывшей супруге он, по собственному признанию, оставил трехкомнатную квартиру со всеми своими наградами. В 2014 году Барановская начала вести шоу «Холостяк» на ТНТ.

В начале сентября 2016 года Аршавин женился на Алисе Казьминой, с которой встречался несколько лет. В  феврале 2017 у них родилась дочь Есеня.

 

 Чем знаменит

Андрей Аршавин — трижды чемпион России (2007, 2012, 2015), дважды серебряный призер (2003, 2014) и один раз бронзовый (2001). Также он является обладателем Кубка Премьер-лиги (2003), Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), Суперкубка России (2008) и бронзы Чемпионата Европы по футболу (2008). В 2006 году признавался лучшим футболистом страны. В 2008 году попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА.

Заслуженный мастер спорта России. Неоднократно включался в список 33-х лучших футболистов по версии Российского футбольного союза.

 

О чем надо знать

 
Андрей Аршавин

На Евро-2012 сборная России, где капитаном был Аршавин, проиграла аутсайдерам своей группы, команде Греции, со счетом 0:1 и вернулась на родину. После игры в отеле «Бристоль» болельщики во главе с депутатом Госдумы Антоном Беляковым подошли к Аршавину и завели разговор о поражении. В ответ на это спортсмен заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания — это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Когда буду в Думе, тогда и отчитаюсь перед вами. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится».

Позднее в телеэфире Аршавин принес извинения за провальное выступление команды. Однако поведение футболиста вызвало негативную реакцию и у главного спонсора «Зенита». Зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев даже заявлял, что Аршавина следует выслать из страны: «Выслать его из России, депортировать. Разве может так гражданин относиться к чести своей страны?».

Прямая речь:

О выпячивании достатка (интервью GQ, март 2015 года): «В Лондоне вообще вещами ни на кого не произведешь впечатление. Я сидел за столом с фунтовыми миллионерами: мужчины пожилые, если грубо сказать — иногда у нас бомжи поинтереснее выглядят. В Лондоне не принято кичиться, он тем и хорош, что там вообще не важно, кто как одет. Это мне нравится».

О детях (там же): «Уже год я не видел детей. И не слышал. Так сложилось. Я получаю какую-то информацию от своих знакомых. Каждый считает своим долгом выразить свое мнение. Если попадаю на программу Юли, то канал не переключаю, но специально не слежу».

Об интервью: «Я вообще стал меньше говорить. Это связано с тем, что когда в Англии я отвечал на вопросы, потом это интервью перепечатывали на русском, а потом снова переводили на английский. И первое интервью очень отличалось от третьего. Так что со времен "Арсенала" я стал еще реже давать интервью. Да и мне говорить не о чем: в футбол я играю мало последнее время, а о жизни больше говорит моя бывшая жена. Так что ввязываться в такие дискуссии мне тоже смысла нет».

 

5 фактов об Андрее Аршавине:

  • После забитого гола Андрей Аршавин подносит указательный палец к губам, словно призывая к тишине. Этот жест использовался в бренде одежды Arshavin.
  • Являлся рекламным лицом нескольких крупных компаний (чипсы Lay's, спортивная одежда Nike, газировка Pepsi и другие).
  • В 2007 году Аршавин участвовал в выборах в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия». Позже отказался от мандатa. В феврале 2012 года был одним из доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.
  • Является совладельцем сети автомагазинов «Автодор Экспресс».
  • По собственному признанию, его шансы попасть в сборную на чемпионат мира в 2018 году «практически равны нулю».

Материалы об Андрее Аршавине:

Биография футболиста в Википедии

Официальный сайт спортсмена

Биография на сайте «Узнай все»

Биографическая справка РИА Новости

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