ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех банков: московских «Айви Банка» и «ИР-Кредит», а также петрозаводского «РИТЦ Банка». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

ЦБ отмечает: «Бизнес-модель Айви Банк (АО) носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Совершенные кредитной организацией операции и сделки привели к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

Как пишут «Ведомости», «Айви Банк» связан с советником президента России по делам интернета Германом Клименко.

Что касается банка «ИР-Кредит», его лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

«РИТЦ Банк» утратил способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал.