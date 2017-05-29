Двум генералам внутренних войск МВД предъявлены обвинения в получении взяток

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, по обвинению во взяточничестве сразу двух бывших генералов внутренних войск МВД России, сообщает «Коммерсантъ».

Фигурантами уголовного дела, которое ведет военное следственное управление СКР по Южному военному округу, являются бывшие заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России Леонид Кривонос, замначальника штаба того же командования генерал-майор Андрей Головацкий и штабной капитан Вадим Зуев.

По версии следствия, бывший военный комендант Чечни Леонид Кривонос и его коллега Андрей Головацкий, служивший в штабе Северо-Кавказского командования ВВ МВД, брали взятки за заключение служебных контрактов с подчиненными, желающими продлить контракты сверх возрастного предела или перейти на другое место службы. Они обвиняются в четырех эпизодах получения взяток в крупном размере в составе группы лиц (п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в пяти эпизодах мошенничества (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Кроме того, генерал Головацкий, по мнению следствия, еще и допустил злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В деле, состоящем из 72 томов, фигурируют эпизоды 2014 года, в ходе которых офицеры, по данным следствия, получили вознаграждения на суммы от 94 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (всего 1,5 млн рублей), покушались на взятку в 300 тысяч рублей и якобы обманули нескольких офицеров, заплативших им деньги. Как считает следствие, деньги они получали на свои банковские карточки.

Расследование началось в 2015 году, в прошлом году подозреваемые были задержаны. По решению суда генерал-лейтенант в отставке Кривонос был заключен под стражу, а его предполагаемые сообщники помещены под домашний арест.

Капитан Зуев вначале признавал свою вину, однако потом перестал сотрудничать со следствием. При этом он, по данным следствия, являлся рецидивистом в своем деле. В судебных документах говорится, что офицер Зуев и ранее привлекался к уголовной ответственности за два преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, однако уголовное преследование было прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Оказавшись под следствием вновь, Зуев пытался ему воспрепятствовать, указав системному администратору военного штаба предоставить следователям на экспертизу системный блок другого компьютера, а не того, с которым он работал.

Издание отмечает, что все три фигуранта расследования имеют госнаграды и являются участниками боевых действий. При этом генерал Кривонос получил контузию во время покушения на президента Чечни Ахмата Кадырова, а капитан Зуев был переведен на штабную работу после того, как в результате ранения остался без пальца руки.

Никто из обвиняемых свою вину не признает, а Леонид Кривонос называет дело сфабрикованным — местью сотрудников УФСБ по ВВ МВД России за отказ дать им взятки, заявил адвокат генерала Евгений Беркович.

Защитники рассчитывали, что после завершения основных следственных действий им удастся добиться освобождения Кривоноса из СИЗО. Однако вначале Ростовский гарнизонный, а затем и Северо-Кавказский окружной военные суды отказали в этом. На слушаниях было заявлено, что генерал, в 2007-2010 годах являвшийся военным комендантом Чечни (до этого он исполнял обязанности коменданта), может скрыться от следствия на Украину, где у него проживают родственники.