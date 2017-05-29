29 мая 2017, 11:49
Путин объявил в России Десятилетие детства
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства с 2018 по 2027 год. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Решение принято «в целях совершенствования политики государства в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».
Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
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