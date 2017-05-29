Путин объявил в России Десятилетие детства

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране Десятилетия детства с 2018 по 2027 год. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Решение принято «в целях совершенствования политики государства в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.