Из-за угрозы прорыва дамбы на Ставрополье эвакуируют 40 тысяч человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о предстоящей эвакуации населения в семи населенных пунктов Советского и Буденновского районов региона из-за угрозы прорыва дамбы.

В сообщении на официальном сайте губернатора говорится: «Решение об эвакуации населения в ряде населённых пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья было принято на заседании краевой комиссии по ЧС в 20:00 28 мая — после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облёта пострадавших от паводка территорий».

Отмечается, что в проведении эвакуации будут задействованы порядка пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих и Росгвардии, волонтеров и около 400 автобусов.

Для размещения эвакуируемых жителей развернуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях Ставропольского края.