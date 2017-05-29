Жертвами урагана в Москве стали несколько человек

В результате урагана, обрушившегося на столичный регион, погибли два человека, сообщили ТАСС в региональных экстренных службах.

Собеседник агентства заявил: «На юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек».

По данным Life, погибли четверо.

Напомним, в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.