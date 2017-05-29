29 мая 2017, 17:10
Жертвами урагана в Москве стали несколько человек
В результате урагана, обрушившегося на столичный регион, погибли два человека, сообщили ТАСС в региональных экстренных службах.
Собеседник агентства заявил: «На юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек».
По данным Life, погибли четверо.
Напомним, в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
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